17.01.2017 10:21

Kiss: Gene Simmons würde neues Album nur mit "funktionierendem Finanzmodell" machen

Sind nicht die Wohlfahrt: Kiss

KISS-Bassist/Sänger Gene Simmons hat kein großes Interesse daran, ein neues Album aufzunehmen, so lange es sich für die Band finanziell nicht lohnt, neue Musik zu schreiben. Derzeit sei das wegen illegaler Downloads und Streaming-Dienste nicht der Fall. In "The SDR Show" erklärt der Musiker, wieso es bisher keinen Nachfolger der 2012 veröffentlichten Scheibe "Monster" gab:



"Die Leute haben sich selbst davon überzeugt, dass sie für nichts mehr zahlen wollen. Und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, waren KISS noch kein Wohlfahrtsunternehmen. Wir sind Menschenfreunde, aber ich will Derjenige sein, der entscheidet, wie viel ich gebe, und wo. Ich will nicht, dass irgendwelche Kids vom College entscheiden: 'Ihr habt genug Geld. Ich will für eure Platte nicht zahlen.' Okay, dann ladet doch irgendein RADIOHEAD-Album runter! Nein, da bin ich nicht einverstanden. Ich persönlich bin nicht daran interessiert, eine weitere KISS-Platte aufzunehmen, so lange es kein finanzielles Modell gibt, das funktioniert."