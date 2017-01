12.01.2017 13:46

Voodoo Vegas: Video zu 'Killing Joke' online

Sind mit ihrem 'Killing Joke' am Start: Voodoo Vegas

Die britischen Hard-Rocker VOODOO VEGAS haben ein Video zum Song 'Killing Joke' vom zweiten Album "Freak Show Candy Floss“ veröffentlicht. Dem Titel entsprechend geht es in dem Video ziemlich Joker- und Clown-lastig zu. "Freak Show Candy Floss" soll am 17. Februar in den Läden stehen.

Frontmann Lawrence Case äußert sich zum neuen Album: „Während der zwei Jahre auf Tour konnten wir viel von den großartigen Bands, mit denen wir auf Tour waren, lernen. Wir könnten mit "Freak Show Candy Floss" nicht zufriedener sein. Wir sind Freaks, die es lieben, Musik zu spielen und unsere Gigs sind süß wie Zuckerwatte. Daher kommt der Titel des Albums.“

Die Tracklist von "Freak Show Candy Floss" sieht so aus:

1. Backstabber

2. Long Time Gone

3. Resolution

4. Killing Joke

5. Lady Divine

6. Poison

7. Black Heart Woman

8. Sleeping In The Rain

9. I Hear You Scream

10. Walk Away



Bühne frei für den 'Killing Joke':