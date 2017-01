12.01.2017 12:20

Mutiny Within: Neuer Song 'Silent Weapons' online

Lassen die 'Silent Weapons' erklingen: Mutiny Within

MUTINY WITHIN, die Melodic-Death-Metaller aus New Jersey, haben den Song 'Silent Weapons' vom neuen Album "Origins" bereit gestellt. SCAR-SYMMETRY-Gitarrist Per Nilsson steuert ein Solo zum Song bei. 'Silent Weapons' könnt ihr euch weiter unten anhören. Das "Origins"-Album wird am 10. Februar veröffentlicht.

Bassist Andrew Jacobs äußert sich zur Entstehung des Longplayers: „Wir haben ein paar verloren geglaubte Demos wieder ausgegraben und uns überlegt, diese Demos mit ein paar neuen Songs in Form einer EP zu veröffentlichen. Aber als wir weiter an dem Material gearbeitet haben, kamen wir zu dem Schluss, dass es fairer für die Fans wäre, daraus ein ganzes Album zu machen.“ Nach Aussage des Bassisten sollen die Songs außerdem länger und extremer werden, aber trotzdem stets nach MUTINY WITHIN klingen.

Die Tracklist von "Origins“ liest sich folgendermaßen:

1. Origins

2. Archetype Of Destruction

3. Justify

4. Silent Weapons (Feat. Per Nilsson)

5. Reasons (Feat. Andy James)

6. Internal Dissension

7. Circles

8. Serenity (Feat. Justin Hill)

9. Stay Forever

10. Secrets



Viel Spaß mit 'Silent Weapons'!

