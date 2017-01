12.01.2017 16:00

Vipassi streamen "Sunyata"-Album vor offizieller Veröffentlichung

Streamen ihr Debütalbum "Sunyata": Vipassi

VIPASSI präsentieren bei uns noch vor der offiziellen Veröffentlichung ihr Album "Sunyata" komplett im Audiostream. Am 20. Januar erscheint die Scheibe, die kurzeitig bereits auf der Homepage der Combo zu hören war, aber nun erstmals einem internationalen Publikum vorgestellt wird, via Season Of Mist. Wenn euch das Album gefällt, könnt ihr es an dieser Stelle ordern. Einige Mitglieder der australischen Progressive-Extreme-Metaller dürften euch vermutlich bekannt vorkommen: Benjamin Baret (g.), Brendan Brown (b.) und Dan Presland (dr.) treiben auch bei NE OBLIVISCARIS ihr Unwesen. Schaut bei Facebook vorbei, um mehr über die Truppe aus Down Under zu erfahren.

VIPASSI sind:

Ben Boyle - Gitarre

Dan Presland - Drums

Benjamin Baret - Gitarre

Brendan Brown - Bass



Und nun viel Spaß mit "Sunyata"!