12.01.2017 10:51

Phil Anselmo & Bill Moseley: 'Bad Donut' im Stream

Bringen zusammen "Songs Of Darkness And Despair" raus: Phil Anselmo und Bill Moseley

Phil Anselmo (DOWN) und Horrorfilm-Schauspieler Bill Moseley stellen euch den Song 'Bad Donut' von ihrer gemeinsamen Scheibe "Songs Of Darkness And Despair" vor. Die Platte von BILL + PHIL erscheint am 20. Januar bei Anselmos Label Housecore Records und umfasst fünf Songs, die von dem Duo auch selbst produziert wurden. "Mit Mr. Moseley zu arbeiten, war eine unglaubliche Erfahrung", so Anselmo. "Ich liebe ihn und kann es kaum erwarten, wieder etwas mit ihm auf die Beine zu stellen."



Die "Songs Of Darkness And Despair"-Tracklist:



01. Dirty Eye

02. Corpus Crispy

03. Catastrophic

04. Widder Woman

05. Tonight's The Night We Die

06. Bad Donut