12.01.2017 16:00

Black Sites feiern 'Monochrome'-Songpremiere

Pic: Margaret Lord (Promo)

BLACK SITES feiern heute die Premiere ihres neuen Tracks 'Monochrome' bei uns. Hört euch die Nummer der Metaller aus Chicago unten im Stream an! Der Song ist gleichzeitig der Titeltrack des Debütalbums "In Monochrome", das am 17. Februar bei Mascot erscheint. Sänger/Gitarrist Mark Sugar, der vorher bei den Thrashern TRIALS spielte, stellt euch 'Monochrome' vor:



"'Monochrome' ist nicht nur gewissermaßen der Titelsong, sondern auch das Herzstück unseres neuen Albums und enthält viele Merkmale, die den Sound von BLACK SITES ausmachen. Wir hoffen, dass ihr den Track genauso gern hört wie wir ihn spielen."



BLACK SITES sind:



Mark Sugar – Gitarre, Gesang

Chris Avgerin – Drums

John Picillo – Bass

Ryan Bruchert – Live-Gitarre



Weitere Infos über die Band findet ihr bei Facebook.



Viel Spaß mit 'Monochrome'!