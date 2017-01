12.01.2017 10:12

Asia: John Wetton setzt wegen Krebsbehandlung bei kommender Tour aus

John Wetton (2.v.l.) unterzieht sich einer neuen Chemotherapie

ASIA-Sänger/Bassist John Wetton kann wegen seiner Krebserkrankung nicht an der bevorstehenden Tour mit JOURNEY teilnehmen. Einspringen wird für den Musiker im Frühling Billy Sherwood (YES). Wetton kämpft bereits seit 2015 gegen den Krebs und verkündet in einem Statement:



"Ich bin sehr enttäuscht, bekanntgeben zu müssen, dass ich auf Anraten meiner Ärzte nicht an der Cruise To The Edge und dem ersten Teil der JOURNEY-Tour vom 5. März bis zum 4. April teilnehmen kann. Ich werde bald eine neue Chemotherapie beginnen, während der ich nicht fliegen darf. Mein guter Freund Billy Sherwood wird für mich bei ASIA einspringen und meinen Platz warm halten. Ich plane aber, später in diesem Jahr wieder mit ASIA auf der Bühne zu stehen, Tourdaten werden bald angekündigt. Ich weiß, dass diese Entscheidung auf lange Sicht im besten Interesse meiner Gesundheit und der Fans sein wird."



Gute Besserung, John!