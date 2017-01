11.01.2017 16:05

Warwick: BassCamp Reunion 2017 angekündigt

Das BassCamp geht 2017 in eine neue Runde

Warwick läutet in Zusammenarbeit mit "Gitarre & Bass" die BassCamp Reunion 2017 ein. Vom 31. August bis zum 02. September geht es in Markneukirchen wieder rund um den Tieftöner. Im BassCamp könnt ihr Instrumente und Amps testen, an "MasterClasses" mit bekannten Musikern teilnehmen, jammen und beim ReeveLand Festival mit u.a. SODOM, MOONSPELL und BATTLE BEAST Spaß haben.

Unter warwick.de findet ihr alle Informationen und könnt euch auch gleich zum BassCamp anmelden. Viel Spaß!