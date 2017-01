11.01.2017 14:33

Place Vendome: 'Light Before The Dark' im Stream

Erscheint am 24. Februar: "Close To The Sun"

PLACE VENDOME geben euch ihren neuen Track 'Light Before The Dark' auf die Ohren und teasern damit schon mal das kommende Album "Close To The Sun" (VÖ: 24. Februar) an. Die Truppe um Sänger Michael Kiske (UNISONIC, AVANTASIA, ex-HELLOWEEN) und Dennis Ward (UNISONIC) an Bass und Gitarre holte für den Langspieler zahlreiche Gastmusiker wie Magnus Karlsson (PRIMAL FEAR), Gus G. (FIREWIND) und Kai Hansen (GAMMA RAY, UNISONIC) ins Boot.



Die "Close To The Sun"-Tracklist:



01. Close To The Sun

02. Welcome To The Edge

03. Hereafter

04. Strong

05. Across The Times

06. Riding The Ghost

07. Light Before The Dark

08. Falling Star

09. Breathing

10. Yesterday Is Gone

11. Helen

12. Distant Skies