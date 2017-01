11.01.2017 14:21

Dimmu Borgir: "Forces Of The Northern Night"-DVD kommt im April

Erscheint auf DVD und Blu-ray: "Forces Of The Northern Night"

DIMMU BORGIR melden sich am 14. April mit ihrer Doppel-DVD/Blu-ray "Forces Of The Northern Night" zurück. Mitgeschnitten wurden dafür sowohl die Show in Oslo mit dem norwegischen Broadcasting Orchester und Chor als auch der Auftritt beim Wacken Open Air 2012 mit nahezu 100 Menschen auf der Bühne. Frontmann Shagrath blickt zurück:



"Für uns ist dies das Highlight unserer bisherigen Karriere. Als Band haben wir immer viele symphonische Elemente in unserer Musik verbaut, doch wir waren nie in der Lage, ein richtiges Orchester live dafür zu engagieren. Wir mussten mit Samples, Synthesizern und ähnlichem arbeiten - demnach waren diese Shows ein absolut grandioses Erlebnis für uns!"



Neben den beiden Shows wird auf "Forces Of The Northern Night" auch eine Dokumentation enthalten sein. Weitere Infos folgen in Kürze.