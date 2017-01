11.01.2017 13:37

In Flames: Håkan Skoger als Live-Bassist für Europatour bestätigt

Gehen mit Session-Basser auf Tour: In Flames

IN FLAMES bestreiten ihre Europatour mit Live-Basser Håkan Skoger, der für den im November ausgestiegenen Peter Iwers einspringt. Seine Feuertaufe hat Skoger bereits am 10. Januar in Glasgow hinter sich gebracht.



IN FLAMES live:

22.03.17 Bochum - Christuskirche

24.03.17 Offenbach - Capitol

26.03.17 München - Freiheiz

31.03.17 Ch-Zürich - Theatre 11