11.01.2017 13:26

Brutus: 'All Along'-Liveclip von den Red Bull Studio Sessions ist online

Pic: Eva Vlonk (Promo)

BRUTUS zeigen euch heute ein Live-Video zu ihrem Song 'All Along' von ihren Red Bull Studio Sessions in Paris. 'All Along' findet ihr auf dem kommenden Album "Burst", das die Belgier am 24. Februar via Hassle auf den Markt bringen.



Die "Burst"-Tracklist:



01. March

02. All Along

03. Not Caring

04. Justice De Julia II

05. Drive

06. Bird

07. Crack / Waste

08. Looking For Love On Devils Mountain

09. Horde II

10. Baby Seal

11. Child





BRUTUS live:



22.03.17 AT-Wien - Das Bach

24.03.17 Dresden - Scheune

25.03.17 Berlin - Kantine/Berghain

26.03.17 Hamburg - Hafenklang