11.01.2017 13:11

American Grim: Video zu 'Freakshow' veröffentlicht

Veröffentlichen ihre "Freakshow" am 24. Februar: American Grim

Die US-Osktküsten-Schock-Rocker AMERICAN GRIM veröffentlichen am 24. Februar ihr Album "Freakshow". Das Cover des Albums wurde von Tyler Reitan entworfen. Das Video zum Titeltrack könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Sänger Ryan Healy verrät zum Konzept des Albums: „Wir haben eine ganze Generation von Kindern, die zu hoch medikamentiert werden und ungebildet sind. Die kennen den Unterschied zwischen ihrer Meinung und der Manipulation durch die Massenmedien nicht mehr. "Freakshow" ist der derzeitige Status von Amerika.“

Hier findet ihr die "Freakshow"-Tracklist:

01. Concrete Jungle

02. Freakshow

03. Only One

04. Burn Hollywood

05. Drugs Like Candy

06. The Guns

07. I Want Out

08. Fight Night

09. Doctor Doc

10. Idols

11. Get Loud

12. Bodies all Around



Viel Spaß bei der 'Freakshow'!