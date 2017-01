11.01.2017 13:14

Wintersun: Neues Album heißt "The Forest Seasons"

Haben einige Überraschungen für euch: Wintersun

WINTERSUN verraten den Titel ihres nächsten Studioalbums: "The Forest Seasons", der dritte Streich der Melodic-Deather, erscheint noch dieses Jahr via Nuclear Blast. Einige Infos über die Platte lassen die Jungs bereits aus dem Sack:



"Diese Scheibe wird neu und anders sein, aber genauso gut und vielleicht sogar ein bisschen besser in mancher Hinsicht. Ihr bekommt 53 Minuten geballtes WINTERSUN-Material geboten (ohne Intro-Tracks!), das mit einem genialen Konzept daherkommt. Bald fügen wir die Teile des großen Puzzles für euch zusammen. Es wird ein ganz neues WINTERSUN-Erlebnis. Und bald wird alles Sinn ergeben, versprochen. Dieses Album ist übrigens nicht das Einzige, was wir gemacht haben, es kommt noch mehr - und es wird euch umhauen."

Die Tracklist des Langspielers wollen WINTERSUN euch in der kommenden Woche vorstellen.