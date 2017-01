11.01.2017 12:24

Bad Religion: Greg Graffin veröffentlicht 'Making Time' vom "Millport"-Soloalbum

Bringt am 10. März "Millport" unters Volk: Greg Graffin

Greg Graffin, Frontmann der Punk-Veteranen BAD RELIGION, wird am 10. März sein neues Soloalbum "Millport" veröffentlichen. Musikalisch soll "Millport" Graffins eigene Interpretation des klassischen Laurel-Canyon-Country-Rocks werden.

Mit an Bord sind außerdem noch die SOCIAL DISTORTION-Mitglieder Jonny "Two Bags" Wickersham (Gitarre), Brent Harding (Bass) und David Hidalgo Jr. (Drums) sowie BAD RELIGION-Mitbegründer Brett Gurewitz als Produzent. Gurewitz äußert sich zu dieser Zusammenarbeit: „Mitglieder von zwei der einflussreichsten L.A.-Punk-Bands nehmen zusammen ein authentisches Country-Album auf, für viele die absolute Antithese zum Punk-Rock. Aber das ganze hört sich super an.“

Graffin verriet zum Album: Für mich fühlt sich das so aufregend an wie die Aufnahme von BAD RELIGIONs „Suffer“. Ich mache hier das gleiche wie damals: Songs schreiben, die mir etwas bedeuten und sie auf eine ehrliche Weise rüberbringen.“

Die Tracklist zu "Millport":

01. Backroads Of My Mind

02. Too Many Virtues

03. Lincoln's Funeral Train

04. Millport

05. Time Of Need

06. Making Time

07. Shotgun

08. Echo On The Hill

09. Sawmill

10. Waxwings

Hier könnt ihr euch bereits den Song 'Making Time' anhören. Viel Spaß dabei!

Online-Redaktion Online-Redaktion