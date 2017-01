11.01.2017 12:02

Kreator: Mille Petrozza stellt "The Big Teutonic 4"-Tour in Aussicht

KREATOR-Frontmann Mille Petrozza wurde bei einer Q&A-Runde auf Facebook gefragt, ob es Pläne für eine baldige Tour der "Big Teutonic 4" mit KREATOR, SODOM, DESTRUCTION und TANKARD gibt. "Auf diese Frage habe ich schon gewartet. Die Tour ist in der Mache", so Mille.



Bereits im Rahmen unseres 1986-Specials gab Mille in Rock Hard Vol. 355 zu Protokoll, dass er an einer weiteren Tour der vier großen deutschen Thrash-Bands Interesse habe: "Ich bestehe lediglich darauf, so etwas professionell durchzuziehen, also mindestens zwei Monate in Europa und zwei in den USA unterwegs zu sein. Am liebsten wäre mir sogar ´ne Welttour. Wenn man so was ankündigt, wollen es die Leute überall sehen, sonst werden sie sauer. Ich wäre sofort dabei. Man muss nur drüber reden. Aber das sollte kein Problem sein. Wir leben ja alle noch (lacht)."



Die komplette Frage-Runde mit Mille könnt ihr euch an dieser Stelle anschauen, der "The Big Teutonic 4" betreffende Teil startet bei Minute 13.