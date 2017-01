11.01.2017 11:37

Sainted Sinners: Tracklist und Cover vom "Sainted Sinners"-Album veröffentlicht

Ab 24. Februar erhältlich: "Sainted Sinners"

SAINTED SINNERS, die neue Hardrock-Truppe um den früheren ACCEPT- Sänger David Reece, Gitarristen Frank Pané, Keyboarder Ferdi Doernberg (AXEL RUDI PELL) sowie die beiden ex-PURPENDICULAR-Mitglieder Malte Frederik Burkert (Bass) und Berci Hirleman (Drums), hat weitere Details zum selbstbetitelten Debut bekannt gegeben. Dieses wird am 24. Februar erscheinen.

Pané erinnert sich an die Entstehung der Band: „Ich habe einfach die Musik geschrieben und eine Band herum geformt, die in die Richtung passte. David ist einer meiner Lieblingssänger, daher war seine Wahl offensichtlich.“

David Reece äußert sich zum Album: „Ich bin sehr stolz darauf! Ich denke, das Album spiegelt gut wieder, wer wir sind.“

Die Tracklist zu "Sainted Sinners“ liest sich folgendermaßen:

01. Knight Of The Long Knives

02. Beauty In The Beast

03. Maybe She's Got Balls

04. We're All Sainted Sinners

05. Blue Lightning Man

06. The Love That I Have Found

07. Did You

08. In Need

09. Evangeline

10. Shine Diamond Girl

11. Truth Is A Lie



Online-Redaktion Online-Redaktion