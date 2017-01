10.01.2017 10:28

Stone Sour: Aufnahmen des neuen Albums haben begonnen

Wollen ihr Album ganz altmodisch aufnehmen: Stone Sour

STONE SOUR spielen derzeit in den Sphere Studios in Kalifornien ihre neue Platte ein. Voraussichtlich im Sommer soll der Langspieler via Roadrunner erscheinen. Vom neuen Songmaterial ist Frontmann Corey Taylor absolut überzeugt:



"Es ist das erste Album, das wir mit unserem Bassisten Johny Chow und unserem neuen Gitarristen Christian Martucci aufnehmen. Und es ist fantastisch! Das gehört zum besten Material, das wir je geschrieben haben. Wir werden es ganz altmodisch aufnehmen. Wir werden uns alle in einem Raum versammeln und zusammen aufnehmen. Das wird ein moderner Throwback, könnte man sagen."