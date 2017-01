10.01.2017 10:15

Kataklysm spielen "Shadows & Dust" und "Serenity In Fire" auf Jubiläumstour

Spielen eine spezielle Jubiläumstour: Kataklysm

KATAKLYSM feiern dieses Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum und wollen, dass die dazugehörige Tour ihren Fans im Gedächtnis bleibt. Darum werden die Kanadier zur Vierteljahrhundert-Feier ihre beiden Alben "Shadows & Dust" und "Serenity In Fire" komplett auf die europäischen Bühnen bringen. Als Support sind GRAVEWORM mit dabei. Die Band kommentiert ihre Idee und blickt auf ihre Historie zurück:



"Es ist kaum zu glauben, dass es bereits 25 Jahre her ist, es fühlt sich an als sei es gestern gewesen, dass wir rebellische Highschool-Schüler waren und eine Band namens KATAKLYSM gegründet haben. Wir haben diesen Moment genutzt, um innezuhalten und zu reflektieren und kamen zum Entschluss, dass wir dieses Ereignis feiern sollten. Denn es gelingt nicht vielen Bands, nach einer 25-jährigen Karriere noch immer von Bedeutung für die Welt zu sein. Zudem ist uns aufgefallen, dass eines unserer Durchbruchsalben, "Shadows & Dust", 2017 15 Jahre alt wird. Wie könnten wir unseren Fans also besser danken als zu diesem Klassikeralbum und zu dessen Nachfolgeplatte "Serenity In Fire", zu zwei Meilensteilen in KATAKLYSMs noch immer gut laufender Karriere, zurückzukehren?



Schließlich haben wir uns dazu entschieden, ein spezielles Ereignis daraus zu machen, in ausgewählten Städten zu spielen und die Idee mit einer Tour namens "A Moment In Time: Shadows & Dust vs. Serenity In Fire" zum Leben zu erwecken. KATAKLYSM werden beide Alben in voller Länge darbieten und eine brandneue Bühnenshow mitbringen, die an die beiden Alben angepasst sein wird."



KATAKLYSM & GRAVEWORM live:



05.10.17 Hannover - Capitol

06.10.17 Leipzig Hellraiser

08.10.17 Hamburg - Grünspan

12.10.17 Stuttgart . LKA Longhorn

13.10.17 CH-Luzern - Schüür

14.10.17 Bochum - Matrix

15.10.17 Nürnberg - Hirsch

18.10.17 AT-Wien - Simm City

19.10.17 Lindau - Vaudeville

20.10.17 München - Backstage