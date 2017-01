09.01.2017 19:50

Michael Schenker veröffentlicht Live-DVD/CD mit Graham Bonnet, Gary Barden und Robin McAuley

Erscheint am 24. März: "Michael Schenker Fest Tokyo"

Michael Schenker bringt am 24. März seine Live-Scheibe "Michael Schenker Fest Tokyo" als DVD, Blu-ray und CD in die Läden. Bei dem Konzert, das am 24. August 2016 für die Aufnahme mitgeschnitten wurde, standen auch die früheren MSG-Frontmänner Graham Bonnet, Gary Barden und Robin McAuley als Gastsänger auf der Bühne. "Es ist ein Wunder, dass so etwas nach all den Jahren stattgefunden hat, mit all den Original-Bandmitgliedern von MSG", freute sich Schenker.



Die "Michael Schenker Fest Tokyo"-Tracklist:



01. Intro: Searching For Freedom

02. Into The Arena

03. Attack Of The Mad Axeman ft. Gary Barden

04. Victim Of Illusion ft. Gary Barden

05. Cry For The Nations ft. Gary Barden

06. Let Sleeping Dogs Lie ft. Gary Barden

07. Armed And Ready ft. Gary Barden

08. Coast To Coast

09. Assault Attack ft. Graham Bonnet

10. Desert Song ft. Graham Bonnet

11. Dancer ft. Graham Bonnet

12. Captain Nemo

13. This Is My Heart ft. Robin McAuley

14. Save Yourself ft. Robin McAuley

15. Love Is Not A Game ft. Robin McAuley

16. Shoot Shoot ft. Robin McAuley

17. Rock Bottom ft. Robin McAuley

18. Doctor Doctor ft. Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley