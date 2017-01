09.01.2017 19:33

Morbid Angel: Scott Fuller als Schlagzeuger bestätigt

Nehmen ihr neues Album auf: Morbid Angel

MORBID ANGEL stellen ihren neuen Drummer Scott Fuller vor, der auch bei ANNIHILATED die Schießbude bedient. Derzeit nehmen die Death-Metaller in Florida ihren neuen Langspieler auf, der von ex-MORBID ANGEL-Gitarrist Erik Rutan produziert wird. Über die Recordings berichtet Sechssaiter Trey Azagthoth: "Wir haben die Drums schon komplett aufgenommen und werden bald mit den Gitarren, Gesang und Bass anfangen. Es ist toll, mit Erik Rutan in den Mana Studios zu arbeiten."