09.01.2017 19:21

Striker: 'Born To Lose'-Lyric Clip vom neuen Album veröffentlicht

Kein Bullshit: Striker

STRIKER bringen am 24. Februar ihr fünftes, selbstbetiteltes Album in die Läden und geben euch als Anheizer schon man das Lyric-Video zum Track 'Born To Lose' mit auf den Weg. Den Hintergrund des Songs erklären die kanadischen Metaller so: "Wenn du einen Teil deines Lebens verändern willst, musst du da rausgehen und und es leben, nicht nur darüber fantasieren."

Der neue Langspieler "Striker" ist den Jungs zufolge "unser 'No Bullshit'-Album. Wir haben alles weggelassen, was nicht absolut notwendig war und alles kurz und auf den Punkt gehalten. Wir beten jeden Tag am Altar des Heavy Metal und es gibt einfach solche musikalischen Ideen, die alle Zeiten überdauern und solche, die es nicht tun."



Die "Striker"-Tracklist:



1. Former Glory

2. Pass Me By

3. Born To Lose

4. Cheating Death

5. Shadows in the Light

6. Rock the Night

7. Over the Top

8. Freedom's Call

9. Curse of the Dead

10. Desire