09.01.2017 12:33

Sister Sin: Ex-Sängerin Liv Sin veröffentlicht 'Let Me Out'

Hat ihre Debut-Single am Start: Liv Sin

Die frühere SISTER SIN-Sängerin Liv "Sin" Jagrell veröffentlicht am 13. Januar unter dem Namen LIV SIN ihre Debut-Single 'Let Me Out' . Der Song wurde vom U.D.O.-Bassisten Fitty Wienhold produziert und wird ebenfalls auf dem im Frühjahr 2017 erscheinenden Debüt stehen. Das Album wird vom früheren ACCEPT- und U.D.O.-Gitarristen Stefan Kaufmann mitproduziert. Liv verrät zu dieser Zusammenarbeit: „Ich freue mich darauf, mit Stefan zu arbeiten. Ich denke, seine musikalische Erfahrung wird meiner Musik das notwendige Extra verleihen.“

Zur Auflösung von SISTER SIN 2015 und der Arbeit am eigenen Material äußert sich Liv wie folgt: „Es war für mich nie eine Option, mit dem Singen aufzuhören. Ich vermisse SISTER SIN, doch ich freue mich auch darauf, an meinem eigenen Projekt zu arbeiten. Ich verspreche euch, das wird kein softer Pop-Rock. LIV SIN wird Metal der Extraklasse, weil ich das auch bin!“

Online-Redaktion Online-Redaktion