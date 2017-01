09.01.2017 16:00

Replacire feiern 'Spider Song'-Premiere

Mögen's blutig: Replacire

REPLACIRE stellen heute bei uns ihren nagelneuen, bisher ungehörten Track 'Spider Song' vor. Die Tech-Death-Metaller aus Boston warten am 17. März mit ihrem zweiten Langspieler "Do Not Deviate" auf, der via Season Of Mist erscheint. Ordern könnt ihr die Platte an dieser Stelle. Neugierig geworden? Alle Infos über die Band findet ihr bei Facebook und Bandcamp.



Die "Do Not Deviate"-Tracklist:



01. Horsestance

02. Act, Reenact

03. Built Upon the Grave of He Who Bends 04. Any Promise

05. Cold Repeater

06. Reprise

07. Moonbred Chains

08. Do Not Deviate

09. Spider Song

10. Traveling Through Abyss

11. Enough for One



REPLACIRE sind:



Eric Alper - Gitarre

Zach Baskin - Bass

Evan Berry - Vocals

Poh Hock - Leadgitarre (live)

Kendal "Pariah" Divoll - Drums (live)