06.01.2017 18:50

Halestorm: "Reanimate 3.0"-EP im Stream

HALESTORM haben inzwischen alle Songs ihrer neuen Cover-EP "Reanimate 3.0" online gestellt - hört euch die Tracks unten an! Seit heute ist die Scheibe von Lzzy Hale und ihren Jungs via Atlantic im Handel erhältlich.



Die "Reanimate 3.0"-Tracklist:



01. Still Of The Night (WHITESNAKE-Cover)

02. Damn I Wish I Was Your Lover (SOPHIE B. HAWKINS-Cover)

03. I Hate Myself For Loving You (JOAN JETT & THE BLACKHEARTS-Cover)

04. Heathens (TWENTY ONE PILOTS-Cover)

05. Fell On Black Days (SOUNDGARDEN-Cover)

06. Ride The Lightning (METALLICA-Cover)