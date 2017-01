06.01.2017 18:28

Immolation: Zweiter "Atonement"-Trailer ist online

Warten auf die "Atonement"-Veröffentlichung: Immolation

IMMOLATION stimmen euch mit dem zweiten Trailer auf ihre neue Scheibe "Atonement" ein, die am 24. Februar via Nuclear Blast erscheint. Im untenstehenden Video verrät Ross Dolan, wie er Frontmann und Bassist der Death-Metaller wurde.



Die "Atonement"-Tracklist:



01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonustrack (nur auf CD):

12. Immolation (Neuauflage)