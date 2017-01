06.01.2017 18:17

Suicide Silence zeigen 360°-Video zu 'Doris'

Streamen 'Doris' vom neuen Album: Suicide Silence

SUICIDE SILENCE haben einen 360°-Clip zum Track 'Doris' online gestellt, der beim Knotfest 2016 aufgenommen wurde, und bereiten euch damit schon mal auf ihr selbstbetiteltes Album "Suicide Silence" vor. Der Langspieler erscheint am 24. Februar über Nuclear Blast und wurde von Ross Robinson produziert. "Mit Ross zu arbeiten, war die reinste Freude", schwärmt Frontmann Hernan "Eddie" Hermida.



Die "Suicide Silence"-Tracklist:



01. Doris

02. Silence

03. Listen

04. Dying In A Red Room

05. Hold Me Up, Hold Me Down

06. Run

07. The Zero

08. Conformity

09. Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself