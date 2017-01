06.01.2017 15:45

Graham Bonnet Band: 'Rider'-Clip veröffentlicht

Machen das, was die Leute hören wollen: Graham Bonnet Band

Die GRAHAM BONNET BAND gibt euch das neue Video zum Track 'Rider' mit ins Wochenende. Der Song stammt vom aktuellen Album "The Book", das am 4. November via Frontiers Music erschienen ist.

"Die Songs auf dem Album ähneln dem, was ich früher mit RAINBOW, ALCATRAZZ und MSG gemacht habe, sehr", so Frontmann Graham Bonnet. "Ich denke, das wollen die Leute von mir hören, und sie werden nicht enttäuscht sein."