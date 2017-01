06.01.2017 15:18

Kreator: Dritter "Gods Of Violence"-Trailer, Release-Partys und Live-Chat mit Mille

Haben News rund ums "Gods Of Violence"-Album: Kreator

KREATOR haben jede Menge Neuigkeiten für euch: Zum einen wartet unten der dritte Trailer zum kommenden Album "Gods Of Violence", das am 27. Januar erscheint. Bei einem Facebook-Live-Chat am heutigen Freitag, 6. Januar um 20:00 Uhr könnt ihr Frontmann Mille Petrozza eure Fragen zum Album und zur Band stellen. Zur Veröffentlichung finden quer durch die Republik "Gods Of Violence"-Releasepartys statt, bei der ihr die neuste Scheibe der Thrasher feiern könnt:



26.01.17 Berlin - Sage Club

27.01.17 Nürnberg - Rockin' Radio - Die Kneipe

27.01.17 Osnabrück - Whisky

27.01.17 Oberhausen - Helvete

27.01.17 Frankfurt a. M. - Speak Easy

27.01.17 Bielefeld - Plan B

27.01.17 Leipzig - Hellraiser

28.01.17 Schwerin - Rock Palast

28.01.17 Bochum - Matrix (Rockpalast)

28.01.17 Kassel - Joy

04.02.17 Mannheim - Super Schwarze Mannheim

11.02.17 Landshut - Rocketclub

20.02.17 Hannover - SubKultur