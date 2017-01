06.01.2017 14:31

Black Sabbath: Geschwulst in Tony Iommis Rachen war nicht bösartig

Bekam ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Tony Iommi

BLACK SABBATH-Gitarrist Tony Iommi hat gute Nachrichten: Das Geschwulst im Rachenraum, das ihm vor Kurzem operativ entfernt wurde, war gutartig. Die Diagnose bekam der Musiker zu Weihnachten, wie er im Gespräch mit "Planet Rock" berichtet:



"Wir mussten sicher gehen, dass es kein Krebs war. Aber zum Glück war es keiner, was ich am ersten Weihnachtstag erfuhr, einfach brillant. So weit geht es mir also gut. Ich traue mich kaum, das laut auszusprechen. Wahrscheinlich falle ich jetzt die Treppe runter."