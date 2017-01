06.01.2017 16:00

Zombie Motors Wrecking Yard feiern 'Galactic Motherfucker'-Videopremiere

Stoner Rock aus Down Under: Zombie Motors Wrecking Yard

ZOMBIE MOTORS WRECKING YARD haben ein brandneues Lyric-Video zu ihrem Track 'Galactic Motherfucker' am Start und feiern bei uns die Uraufführung des Clips. Die Jungs aus Australien bringen am 24. Februar ihre Debütplatte "Supersonic Rock 'N Roll" via Napalm Records in die Läden und liefern euch darauf eine Mischung aus Blues- und Stoner Rock, versetzt mit Ministry-Groove und Sci-Fi-Dirt. Neugierig geworden? Surft auf der Facebook-Seite der Rocker aus Down Under vorbei, um mehr über sie zu erfahren. Über 'Galactic Motherfucker' verrät die Band:



"Der Song wurde schon mit Tracks von ROB ZOMBIE und MARILYN MANSON verglichen, aber die Inspiration kam tatsächlich von einem STATUS QUO-Liveclip, als sie 'Whatever You Want' zockten. Geht es in dem Song um irgendwas? Ja, es geht darum, Raumschiffe gegen Asteoriden zu rammen und in Unterhosen 'Space Invaders' zu spielen. Frontmann Ran kümmerte sich um die Umsetzung des Lyric-Videos, weil die Band gern überall selbst mit anpackt."



Vorhang auf und viel Spaß mit 'Galactic Motherfucker'!