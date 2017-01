06.01.2017 11:20

Black Anvil: 'Ultra' im Stream

Veröffentlichen "As Was" am 13. Januar: Black Anvil

BLACK ANVIL lassen euch in ihr kommendes Album "As Was" reinhören und präsentieren vorab den Track 'Ultra' im Stream. Ab dem 13. Januar könnt ihr euch "As Was" via Relapse Records als CD, 2LP oder digital zulegen. Die Platte wurde mit Produzent Colin Marston aufgenommen, Mix und Mastering übernahm Tore Stjerna. Das Cover-Artwork aus der Feder von Metastazis (u.a. BEHEMOTH, WATAIN) seht ihr nebenstehend.



Viel Spaß mit 'Ultra'!