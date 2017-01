05.01.2017 19:39

Black Sabbath: Tony Iommi schrieb Musikstück für Kathedrale von Birmingham

Pic: Edwin Ellis Creative Media (Promo)

BLACK SABBATH-Gitarrist Tony Iommi komponierte ein Musikstück namens 'How Good It Is' für die Kathedrale von Birmingham, weil er sich so symbolisch bei seiner Heimatstadt bedanken und ihr etwas zurückgeben möchte. Gemeinsam mit der befreundeten Dekanin von Birmingham, Catherine Ogle, arbeitete Iommi an dem Stück, auf dem er auch Akustik-Gitarre spielt. Unten könnt ihr euch 'How Good It Is', das vom Psalm 133 inspiriert und vom Chor der Kathedrale gesungen wurde, selbst anhören. Auf der Homepage der Kathedrale steht das Arrangement für euch zum Download bereit.



"Das ist schon ein bisschen anders als BLACK SABBATH", witzelt der Musiker. "Wir haben bereits zuvor mit Orchestern instrumental gearbeitet, und das macht mir immer sehr viel Spaß. Es ist vollkommen anders als all die harten Sachen. Das ist ein vollkommen neues Musikstück, und ich bin damit sehr zufrieden."



Dekanin Ogle freut sich über Iommis Präsent: "Das ist ein wundervolles Geschenk, das Tony der Kathedrale darbrachte. Es ist fantastisch, wenn ein Sohn dieser Stadt, der unglaublich erfolgreich ist, etwas zurückgeben möchte. Dass er das durch die Kathedrale tun wollte, ist sehr berührend."