05.01.2017 19:15

Eluveitie: Interview zum neuen Line-up ist online

Wieder komplett: Eluveitie

ELUVEITIE haben pünktlich zu ihrem ELUVEITIE & Friends Festival am 6. und 7. Januar in Pratteln ihre neue Besetzung bekanntgegeben. Bandkopf Chrigel Glanzmann stand uns zum neuen Line-up Rede und Antwort, das Interview könnt ihr an dieser Stelle lesen.



ELUVEITIE 2017 sind:



Chrigel Glanzmann – Gesang, Whistles, Mandola, Dudelsack, Bodhrán

Rafael Salzmann – Gitarre

Kay Brem – Bass

Matteo Sisti – Whistles, Dudelsack, Mandola

Nicole Ansperger – Fidel

Michalina Malisz – Drehorgel

Alain Ackermann – Schlagzeug

Jonas Wolf – Gitarre

Fabienne Erni – Gesang, Keltische Harfe, Mandola