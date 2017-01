05.01.2017 18:41

Jack Russell's Great White streamen 'Love Don't Live Here'

Erscheint noch diesen Monat: "He Saw It Comin'"

Jack Russel's GREAT WHITE präsentieren ihren neuen Track 'Love Don't Live Here' weiter unten im Audiostream. Die Truppe um ex-GREAT WHITE-Frontmann Jack Russel veröffentlicht am 27. Januar via Frontiers Music ihr Debütalbum "He Saw It Comin'".



"Das ist eine starke Band", beschreibt Russell seine neue Truppe, zu der auch ex-GREAT WHITE-Bassist Tony Montana und Robby Lochner (ex-FIGHT) an den Sechssaitern gehören. "Die Musik ist dynamisch und ich bin so weit gekommen wie noch nie zuvor. Lochner war eine Schlüsselfigur für diese Weiterentwicklung. Die Chemie mit ihm lässt sich nicht beschreiben. Er ist mein Co-Pilot und einer meiner besten Freunde."



Die "He Saw It Comin'"-Tracklist:



01. Sign Of The Times

02. She Moves Me

03. Crazy

04. Love Don't Live Here

05. My Addiction

06. Anything For You

07. He Saw It Comin'

08. Don't Let Me Go

09. Spy Vs Spy

10. Blame It On The Night

11. Godspeed