05.01.2017 18:23

Firewind: "Immortals"-Track-by-Track-Video ist online

Stellen ihr neues Album "Immortals" vor: Firewind

FIREWIND stellen euch unten im Video Song für Song ihre kommende Scheibe "Immortals" vor. Das achte Studioalbum von Gitarrist Gus G. und Co. ist gleichzeitig auch ihre erste Konzeptplatte und zudem der erste Langspieler mit dem neuen Sänger Henning Basse. Am 20. Januar kommt "Immortals" via Century Media in die Plattenläden.



Die "Immortals"-Tracklist:



01. Hands Of Time

02. We Defy

03. Ode To Leonidas

04. Back On The Throne

05. Live And Die By The Sword

06. Wars Of Ages

07. Lady Of 1000 Sorrows

08. Immortals

09. Warriors And Saints

10. Rise From The Ashes