05.01.2017 15:22

Leatherwolf: Joey Tafolla ist neues Bandmitglied

Der neue Gitarrist bei Leatherwolf: Joey Tafolla

LEATHERWOLF haben sich mit Joey Tafolla (ex-JAG PANZER) an der Gitarre verstärkt. Joey kommt für Greg Erba in die Band, der zuletzt beim BYH!!! 2016 live dabei war. Frontmann/Gitarrist Michael Olivieri stellt den Neuzugang vor:



"Ladys und Gentlemen, bitte begrüßt den fantastischen Joey Tafolla als neuen LEATHERWOLF-Gitarristen! Joey ist ein toller Kerl und ein toller Musiker! Wir freuen uns, dass er nun Teil unserer Triple-Axt-Attacke ist. Wir danken Greg Erba für seinen Einsatz und seine Hingabe in den letzten Jahren."