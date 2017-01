05.01.2017 14:01

Sainted Sinners sprechen im Trailer über die Bandbegründung

Geben Infos zur Begründung der Band bekannt: Sainted Sinners

Die frisch begründete Hard-Rock-Supergroup SAINTED SINNERS um Gitarristen Frank Pané und Ex-ACCEPT-Sänger David Reece hat einen neuen Trailer zur Bandbegründung veröffentlicht. Mit an Bord sind außerdem noch Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL) am Keyboard sowie die beiden früheren PURPENDICULAR-Mitglieder Malte Frederikburkert (Bass) und Berci Hirleman (Drums).

Nach Aussage der Band geht es den SAINTED SINNERS darum, die „ pure Essenz des Rock’n’Roll“ zu feiern. Das selbst betitelte Debut, das am 24. Februar erscheinen soll, wurde von Pané und Reece geschrieben und produziert.

Bühne frei für die SAINTED SINNERS!

