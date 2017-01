05.01.2017 13:06

Bonafide: Neues Album „Flames“ wird am 24. Februar veröffentlicht

Bringen 2017 Flames unters Volk: Bonafide

Zur Feier des zehnjährigen Band-Jubiläums bringen die Hard-Rock-Schweden BONAFIDE am 24. Februar 2017 ihre neue Platte „Flames“ in die Läden. Die erste Single 'Smoke And Fire' könnt ihr euch weiter unten anhören. Laut dem Sänger und Gitarristen Pontus Snibb geht es in dem Song um Bands, denen Outfits wichtiger sind als das Songwriting.

Viel Spaß mit 'Smoke And Fire':