05.01.2017 11:41

Pallbearer: Neues Album "Heartless" erscheint am 24. März

Stellen ihr neues Albumcover vor: Pallbearer

Die Arkansis-Doom-Metaller PALLBEARER veröffentlichen ihr neues Album mit dem Titel „Heartless“ am 24. März über Nuclear Blast.

Zur inhaltlichen Ausrichtung von „Heartless“ äußern sich PALLBEARER: „Unser Leben, unsere Heimat und unsere Welt versinken alle in den Tiefen der völligen Finsternis, während wir versuchen, jeden Hoffnungsschimmer zu finden, der noch existiert.“ Das Album wurde von der Band selbst produziert.

Die Tracklist von „Heartless“ liest sich folgendermaßen:

01. I Saw The End

02. Thorns

03. Lie Of Survival

04. Dancing In Madness

05. Cruel Road

06. Heartless

07. Heartless



Das Artwork wurde von Michael Lierly entworfen.

