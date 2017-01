05.01.2017 11:29

Sepultura: Erster "Machine Messiah"-Track-by-Track-Trailer ist da

Stellen euch die Songs von "Machine Messiah" vor: Sepultura

SEPULTURA lassen den ersten Track-by-Track-Clip zu ihrer kommenden Platte "Machine Messiah" vom Stapel und geben euch Hintergrundinformationen zu den ersten fünf Songs. Lang müsst ihr euch bis zur Veröffentlichung nicht mehr gedulden: Ihr 14. Studioalbum bringen die Groove-Metaller am 13. Januar via Nuclear Blast in die Läden.



Die "Machine Messiah"-Tracklist:



01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God