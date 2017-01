05.01.2017 10:47

Metallica: Videozusammenfassung der L.A.-Promotour ist online

Machten L.A. auf Promotour unsicher: Metallica

METALLICA haben ein Video veröffentlicht, das euch einen Eindruck von ihrer Promotion-Tour in Los Angeles vermittelt. Der Clip wurde zwischen dem 12. und 16. Dezember 2016 gefilmt und enthält unter anderem Rückblicke auf den Auftritt in der Show "Jimmy Kimmel Live!" und Auftritten bei verschiedenen Radiosendern und Podcasts sowie im The Fonda Theatre.



Viel Spaß mit dem Video!