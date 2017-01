05.01.2017 10:37

Accept zeigen 'Fast As A Shark'-Liveclip

Geben euch einen Vorgeschmack auf "Restless And Live": Accept

ACCEPT machen euch ihre neue Live-DVD/2CD "Restless And Live" schmackhaft und lassen das Live-Video zu 'Fast As A Shark' aus dem Sack, das Teil des beim Bang Your Head!!! 2015 aufgenommenen Konzertfilms ist. Um das Package abzurunden, legen Wolf Hoffmann und Co. zwei Live-CDs mit Aufnahmen verschiedener Stationen ihrer Europatour obendrauf. Ab dem 13. Januar könnt ihr euch "Restless And Live" via Nuclear Blast zulegen.



Die Tracklist:



Blu-ray / DVD

01. Stampede

02. Stalingrad

03. London Leatherboys

04. Restless And Wild

05. Dying Breed

06. Final Journey

07. Shadow Soldiers

08. Losers And Winners

09. 200 Years

10. Midnight Mover

11. No Shelter

12. Princess Of The Dawn

13. Dark Side Of My Heart

14. Pandemic

15. Fast As A Shark

16. Metal Heart

17. Teutonic Terror

18. Balls To The Wall



CD1

01. Stampede

02. Stalingrad

03. Hellfire

04. London Leatherboys

05. Living For Tonite

06. 200 Years

07. Demon's Night

08. Dying Breed

09. Final Journey

10. From The Ashes We Rise

11. Losers And Winners

12. No Shelter

13. Shadow Soldiers

14. Midnight Mover



CD2

01. Starlight

02. Restless And Wild

03. Son Of A Bitch

04. Pandemic

05. Dark Side Of My Heart

06. The Curse

07. Flash Rockin' Man

08. Bulletproof

09. Fall Of The Empire

10. Fast As A Shark

11. Metal Heart

12. Teutonic Terror

13. Balls To The Wall