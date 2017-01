05.01.2017 10:17

Overkill: "The Grinding Wheel"-Track-by-Track-Video Teil 1 veröffentlicht

Stellen "The Grinding Wheel" Track für Track vor: Overkill

OVERKILL haben eine Reihe von Track-by-Track-Videos zu ihrem kommenden Langspieler "The Grinding Wheel gedreht. Den ersten Clip, in dem es um die Songs 'Mean Green Killing Machine', 'Goddamn Trouble', 'Our Finest Hour' und 'Shine On' geht, könnt ihr euch heute genehmigen. "The Grinding Wheel" steht ab dem 10. Februar in den Plattenläden und wurde von den Thrashern selbst produziert. Den Mix übernahm Andy Sneap (u.a. (MEGADETH, ACCEPT, EXODUS).



Die "The Grinding Wheel"-Tracklist:



01. Mean, Green, Killing Machine

02. Goddamn Trouble

03. Our Finest Hour

04. Shine On

05. The Long Road

06. Let's All Go To Hades

07. Come Heavy

08. Red White And Blue

09. The Wheel

10. The Grinding Wheel