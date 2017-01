04.01.2017 15:25

Metallica: Videomitschnitt vom Auftritt im Londoner BBC Studio online

Waren zu Gast im BBC Studio: Metallica

METALLICA haben am 17. November 2016 ihre erste BBC Radio Session in London aufgenommen. Das 36-minütige Video, das ihr weiter unten findet, beinhaltet fünf Songs und Interviews mit James Hetfield und Lars Ulrich.

James und Lars sprechen unter anderem davon, was das Publikum von METALLICA erwartet und warum die Fertigstellung von „Hardwired... To Self-Destruct“ acht Jahre dauerte. Außerdem reden die beiden über die Aufnahme des Albums und wie es für die Band war, das erste Mal in den BBC Studios aufzutreten.



Viel Spaß mit dem Video!

Online-Redaktion Online-Redaktion