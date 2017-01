04.01.2017 16:00

Disperse präsentieren Videopremiere zu 'Tether'

Pic: Katarzyna Wilk

DISPERSE feiern bei uns im Video weiter unten die Premiere ihres brandneuen Songs 'Tether' und liefern damit einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues Album "Foreward", das ab dem 10. Februar erhältlich sein wird.



"Unser Song 'Tether' handelt von Verwirrung", verraten die Jungs zur Premiere. "Es geht um den Zwang ständig etwas zu tun, zu regeln, und zu verbessern, was sowieso in einer Sackgasse endet - und dennoch ist es so schwierig, es sein zu lassen. Diejenigen, die schon weitergezogen sind, sind die Menschen, die uns am nächsten sind."

Weitere Infos zu der Band findet ihr auf Facebook.