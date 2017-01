04.01.2017 14:05

Tau Cross: Aufnahmen für zweites Album abgeschlossen

Haben ihr zweites Album aufgenommen: Tau Cross

TAU CROSS, die Band um den AMEBIX-Frontmann und Bassisten Rob "The Baron" Miller, VOIVOD-Drummer Michel "Away" Langevin und Mitglieder von MISERY und WAR//PLAGUE haben die Aufnahmen ihres zweiten Albums abgeschlossen. Das Album wird vorrausichtlich „A Pillar Of Fire“ heißen und soll im Sommer 2017 veröffentlicht werden.

Wie schon beim Vorgänger fanden die Aufnahmen an verschieden Orten der Welt statt. Miller zu diesem Ablauf: „Dieser Vorgang war aufgrund der Wohnorte der Bandmitglieder ziemlich herausfordernd. Allerdings war es für uns auch eine Notwendigkeit, da wir hieraus Stärke beziehen wollten. Das Album wurde auf der Isle of Sky von James Adams gemixt, der auch unser Keyboarder wurde. Wir hatten außerdem Hilfe von THEMIS für einige Ambiente-Sounds, Tanner Anderson mit seiner Drehleier und dem sechzehnjährigen schottischen Dudelsack-Spieler Brighde Chaimbeul."

