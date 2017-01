03.01.2017 14:07

Vektor: Blake Andersson, Frank Chin und Erik Nelson steigen aus

Finden in diesem Line-up wohl nicht mehr zusammen: Vektor

Die amerikanischen Thrasher VEKTOR leiden an Mitgliederschwund: Den letzten beiden Facebook-Postings der Band zufolge haben Schlagzeuger Blake Andersson, Bassist Frank Chin und Gitarrist Erik Nelson die Band verlassen.

Die drei ließen die Fans wissen: "Mit großer Traurigkeit müssen wir euch mitteilen, dass wir drei VEKTOR mit sofortiger Wirkung verlassen. Wir haben unglaubliche zehn Jahre erlebt, die uns um die ganze Welt gebracht haben und in denen wir so großzügige, leidenschaftliche, freundliche Leute kennengelernt und drei Alben produziert haben. Leider haben wir einen Punkt erreicht, an dem wir mit dem Arbeitsmodell nicht mehr weitermachen können. Dafür gibt es eine gaze Reihe von Gründen, die wir aber nicht öffentlicht diskutieren möchten. Es gibt keine große Geschichte oder Drama. Menschen und ihre Persönlichkeiten ändern sich, entwickeln sich auseinander und wir haben unser Limit erreicht.

Wir werden weiterhin Musiker bleiben und ihr werdet uns in anderen Bands und Kontexten sehen. (...) Wir wissen nicht, ob Dave sich neue Mitglieder suchen wird und VEKTOR weiterführen wird, die Entscheidung liegt bei ihm."

Das Posting der drei Musiker wurde allerdings gelöscht und Fronter Dave Disanto schaltete sich mit folgendem Statement ein: "Ich entschuldige mich bei jedem, bei dem der vorherige Post für Verwirrung gesorgt hat. VEKTOR hören nicht auf. Ich habe 1999 angefangen VEKTOR-Songs zu schreiben und schreibe immer noch welche. So lange ich lebe, werden VEKTOR nicht sterben. Ich wertschätze alles, was Blake, Frank und Erik getan haben, um die Band nach vorn zu bringen. Ich bedanke mich auch bei allen Mitgliedern, die vor ihnen bei VEKTOR waren: Willy, Pablo, Adam, Mike und Kian.

Wir sehen uns auf Tour!"