03.01.2017 13:41

The New Black veröffentlichen neues Video zu 'Buddha Belly'

Besingen den 'Buddha Belly': The New Black

Die Würzburger Hard-Rocker THE NEW BLACK haben ein neues Video zum Song 'Buddha Belly' veröffentlicht. Im Clip finden sich Gastauftritte von Hannes und Vito von J.B.O., dem Comedian Bembers, Schauspielerin Nini Tsiklauri und Oli Sonntag von STAATSPUNKROTT. 'Buddha Belly' stellt das vierte Video von 2016er Album „A Monster's Life“ dar, das von Jacob Hansen produziert wurde. Ihr könnt euch das Video weiter unten ansehen.



Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums wird die Band am 07.01.2017 in Schweinfurt unter dem Titel „The Blackfest“ ein Sonderkonzert bestreiten. Unterstützt wird THE NEW BLACK dabei von MOTORJESUS und SERPENT SMILE. Im Rahmen dieses Konzerts verlost die Band unter allen Teilnehmern des Vorverkaufs eine Gitarre. Hier könnt ihr euch die Tickets sichern: bit.ly/TNBBlackfest2







