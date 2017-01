03.01.2017 13:12

Lord Vigo: 'When The Bloodlust Draws On Me'-Video veröffentlicht

Geben einen Vorgeschmack auf "Blackborne Souls": Lord Vigo

Die Epic-Doomer LORD VIGO haben das Video zum Song 'When The Bloodlust Draws On Me' online gestellt. Der Track wird auf dem neuen Album „Blackborne Souls“ stehen, das am 13. Januar erscheint.



Das Video wurde von der Band komplett selbstständig produziert, gedreht und geschnitten. Es ist laut Aussage des Sängers und Drummers Vinz Clorthro an die B-Movie-Horrorfilme der Siebziger und Achtziger angelehnt und soll bewusst einen Old-School-Spirit hervorrufen. Des Weiteren lässt Vinz uns wissen: „Wie beim Album geben wir nix aus der Hand, was nicht unbedingt muss. Wir haben zwar kein Budget, aber dafür Do-It-Yourself-Spirit.“

Viel Spaß mit 'When The Bloodlust Draws On Me':





Online-Redaktion Online-Redaktion